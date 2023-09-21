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В трех районах Киева упали обломки, спасатели тушат пожары, 7 постраждалих − мэр

Ирина БалачукЧетверг, 21 сентября 2023, 06:55
В трех районах Киева упали обломки, спасатели тушат пожары, 7 постраждалих − мэр
Последствия падения обломков в Дарницком районе. ФОТО ИЗ TELEGRAM КГВА

В Дарницком районе столицы прогремел взрыв во время воздушной тревоги утром 21 сентября, пострадали 7 людей. Обломки упали также Голосеевском и Шевченковском районах города, повреждена газовая труба и окна в пятиэтажке, спасатели тушат пожары.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, КГВА в Telegram

Прямая речь Кличко: "Взрыв в Дарницком районе. Все службы следуют на место. Также вызов в Голосеевской район". 

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Последствия падения обломков в Дарницком районе
ФОТО ИЗ TELEGRAM КГВА

Детали: Он также сообщил, что в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Но экстренные службы уже работают.

Глава ОВА Сергей Попко уточнил, что в Голосеевском и Дарницком районах столицы произошло падение обломков в результате работы ПВО. 

 
Последствия падения обломков в Дарницком районе
ФОТО ИЗ TELEGRAM КГВА

"Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", − подчеркнул Попко.

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Позже Кличко добавил, что в Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет, на месте работает газовая служба. 

В Дарницком районе есть разрушения нежилых зданий, спасатели тушат пожар. Есть обращения к медикам. 

 
Последствия падения обломков в Дарницком районе
ФОТО ИЗ TELEGRAM КГВА

В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.

Обновлено в 6:43: В Дарницком районе медики госпитализировали 18-ти летнюю девушку и 9-ти летнюю девочку. По словам Кличко, эти пострадавшие из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки.

Также в Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО − горят 2 машины. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало общежитие заведения профтехобразования.

"Ученики были в укрытии, среди них пострадавших нет", − подчеркнул мэр столицы.

Обновлено в 6:55: В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики восстановили электроснабжение.

По уточненным данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них (среди них 9-летняя девочка) в больницах города. Четверо получили помощь на месте.

Обновлено в 7:04: Кличко сообщил, что в Голосеевском районе, в части, которая находится в центре столицы, повреждены окна в 5-этажном доме, но других разрушений и пострадавших нет.

В Дарницком районе − все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.

Предыстория:

  • Под утро 21 сентября российские оккупанты прибегли к массированной ракетной атаке, по всей Украине продолжается воздушная тревога.
  • В Киеве, Черкасской, Хмельницкой областях и в Харькове работают силы противовоздушной обороны.

Темы: Киеввзрывэлектроэнергия
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