У Харкові щонайменше шість "прильотів" – Терехов

В ніч на 21 вересня у Харкові було щонайменше шість "прильотів".

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Деталі: За попередньою інформацією Терехова, всі вибухи у Слобідському районі міста. Даних щодо можливих постраждалих та руйнувань немає.

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Синєгубов написав, що у місті є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби працюють на місцях влучань.

Близько 7.00 Терехов повідомив про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу.

Нагадаємо, в ніч на 21 вересня в більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.