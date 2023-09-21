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У Харкові щонайменше шість "прильотів" – Терехов

"Українська правда"Четвер, 21 вересня 2023, 06:22
У Харкові щонайменше шість прильотів – Терехов
ОБСТРІЛЯНИЙ РОСІЄЮ ЦЕНТР ХАРКОВА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

В ніч на 21 вересня у Харкові було щонайменше шість "прильотів". 

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Деталі: За попередньою інформацією Терехова, всі вибухи у Слобідському районі міста. Даних щодо можливих постраждалих та руйнувань немає.

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Синєгубов написав, що у місті є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби працюють на місцях влучань.

Близько 7.00 Терехов повідомив про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. 

Нагадаємо, в ніч на 21 вересня в більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

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Теми: Харківракетний удар
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