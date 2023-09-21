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В Харькове минимум шесть "прилетов" – Терехов

"Украинская правда"Четверг, 21 сентября 2023, 06:22
В Харькове минимум шесть прилетов – Терехов
ОБСТРЕЛЯННЫЙ РОССИЕЙ ЦЕНТР ХАРЬКОВА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

В ночь на 21 сентября в Харькове было не менее шести "прилетов".

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: По предварительной информации Терехова все взрывы в Слободском районе города. Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.

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Синегубов написал, что в городе есть повреждение гражданской инфраструктуры. Экстренные службы работают на местах попадания.

Около 7.00 Терехов сообщил о двух пострадавших в результате утренних обстрелов.

Напомним, в ночь на 21 сентября в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

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Темы: Харьковракетный удар
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