В Харькове минимум шесть "прилетов" – Терехов
Четверг, 21 сентября 2023, 06:22
В ночь на 21 сентября в Харькове было не менее шести "прилетов".
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов
Детали: По предварительной информации Терехова все взрывы в Слободском районе города. Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.
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Синегубов написал, что в городе есть повреждение гражданской инфраструктуры. Экстренные службы работают на местах попадания.
Около 7.00 Терехов сообщил о двух пострадавших в результате утренних обстрелов.
Напомним, в ночь на 21 сентября в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
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