Росіяни вранці удруге атакували Херсон: поцілили у багатоквартирний будинок, загинула жінка

Вранці 21 вересня росіяни удруге нанесли вогневий удар по житлових кварталах Херсона, поцілили у багатоквартирний будинок, в результаті чого загинула літня жінка.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "Близько 7:30 окупанти завдали чергового удару по місту. Поцілили в один з багатоквартирних будинків".

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Деталі: Повідомляється, що травми несумісні з життям отримала 81-річна жінка, яка на момент обстрілу знаходилася у власній квартирі.

Що було раніше: Серед ночі 21 вересня росіяни поцілили у гуртожиток в Херсоні, загинуло двоє мирних жителів, є поранені.