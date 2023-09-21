Россияне утром во второй раз атаковали Херсон: попали в многоквартирный дом, погибла женщина
Четверг, 21 сентября 2023, 09:42
Утром 21 сентября россияне во второй раз нанесли огневой удар по жилым кварталам Херсона, попали в многоквартирный дом, в результате чего погибла пожилая женщина.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно: "Около 7:30 оккупанты нанесли очередной удар по городу. Попали в один из многоквартирных домов".
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Детали: Сообщается, что травмы несовместимые с жизнью получила 81-летняя женщина, которая на момент обстрела находилась в собственной квартире.
Что предшествовало: Среди ночи 21 сентября россияне попали в общежитие в Херсоне, погибли двое мирных жителей, есть раненые.