У Черкасах уже 9 постраждалих від падіння уламків ракети у центрі міста
Станом на 9-ту ранку 21 вересня відомо вже про 9 постраждалих від ранкової ракетної атаки Росії в місті Черкаси.
Джерело: начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, ДСНС
Пряма мова Табурця: "Триває розбір завалів на місці падіння уламків російської ракети. Натепер відомо про 9 потерпілих. Із них двоє – тяжкі. Медики надають усю необхідну допомогу".
Деталі: У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.
ДСНС повідомляє, що станом на 09:30, попередньо, постраждали 9 осіб та 13 людей евакуйовано. Із-під завалів врятовано 1 людину.
Пожежу торгівельних павільйонів ліквідовано на площі 750 кв.м.
Продовжують гасити незначні осередки вогню під завалами готелю.
Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Раніше Табурець говорив, що в готелі могли перебувати до 23 осіб.
Цьому передувало: Вранці 21 вересня у Черкасах внаслідок збиття російської ракети уламки впали на готель і ринок у центрі міста, спершу влада повідомляла про 5 постраждалих, потім про 7 постраждалих людей.