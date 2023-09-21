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У Черкасах уже 9 постраждалих від падіння уламків ракети у центрі міста

Олена РощінаЧетвер, 21 вересня 2023, 10:26
У Черкасах уже 9 постраждалих від падіння уламків ракети у центрі міста
У Черкасах зросла кількість постраждалих від падіння уламків російської ракети, фото ДСНС

Станом на 9-ту ранку 21 вересня відомо вже про 9 постраждалих від ранкової ракетної атаки Росії в місті Черкаси.

Джерело: начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, ДСНС

Пряма мова Табурця: "Триває розбір завалів на місці падіння уламків російської ракети. Натепер відомо про 9 потерпілих. Із них двоє – тяжкі. Медики надають усю необхідну допомогу". 

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Деталі: У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.

Наслідки ранкової атаки РФ у Черкасах
Наслідки ранкової атаки РФ у Черкасах
ДСНС

ДСНС повідомляє, що станом на 09:30, попередньо, постраждали 9 осіб та 13 людей евакуйовано. Із-під завалів врятовано 1 людину. 

Наслідки ракетної атаки РФ у Черкасах
Наслідки ракетної атаки РФ у Черкасах 21.09.2023
ДСНС

Пожежу торгівельних павільйонів ліквідовано на площі 750 кв.м. 

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Продовжують гасити незначні осередки вогню під завалами готелю.

Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше Табурець говорив, що в готелі могли перебувати до 23 осіб.

Цьому передувало: Вранці 21 вересня у Черкасах внаслідок збиття російської ракети уламки впали на готель і ринок у центрі міста, спершу влада повідомляла про 5 постраждалих, потім про 7 постраждалих людей.

Теми: Черкасиракетний ударвійнаРосія
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