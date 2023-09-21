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В Черкассах уже 9 пострадавших от падения обломков ракеты в центре города

Елена РощинаЧетверг, 21 сентября 2023, 10:26
В Черкассах уже 9 пострадавших от падения обломков ракеты в центре города
В Черкассах возросло количество пострадавших от падения обломков российской ракеты, фото ГСЧС

По состоянию на 9 утра 21 сентября известно уже о 9 пострадавших от утренней ракетной атаки России в городе Черкассы.

Источник: начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, ГСЧС

Прямая речь Табурца: "Продолжается разбор завалов на месте падения обломков российской ракеты. На данный момент известно о 9 пострадавших. Из них двое – тяжелые. Медики оказывают всю необходимую помощь". 

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Детали: В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Последствия утренней атаки РФ в Черкассах
Последствия утренней атаки РФ в Черкассах
ГСЧС

ГСЧС сообщает, что по состоянию на 09:30, предварительно, пострадали 9 человек и 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. 

Последствия ракетной атаки РФ в Черкассах 21.09.2023
Последствия ракетной атаки РФ в Черкассах 21.09.2023
ГСЧС

Пожар торговых павильонов ликвидирован на площади 750 кв.м. 

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Продолжают тушить незначительные очаги огня под завалами отеля.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее Табурец говорил, что в отеле могли находиться до 23 человек.

Этому предшествовало: Утром 21 сентября в Черкассах в результате сбивания российской ракеты обломки упали на отель и рынок в центре города, сначала власти сообщали о 5 пострадавших, затем о 7 пострадавших людях.

Темы: Черкассыракетный ударвойнаРосcия
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