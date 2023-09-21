Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Черкассах уже 9 пострадавших от падения обломков ракеты в центре города

Елена РощинаЧетверг, 21 сентября 2023, 10:26
В Черкассах уже 9 пострадавших от падения обломков ракеты в центре города
В Черкассах возросло количество пострадавших от падения обломков российской ракеты, фото ГСЧС

По состоянию на 9 утра 21 сентября известно уже о 9 пострадавших от утренней ракетной атаки России в городе Черкассы.

Источник: начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, ГСЧС

Прямая речь Табурца: "Продолжается разбор завалов на месте падения обломков российской ракеты. На данный момент известно о 9 пострадавших. Из них двое – тяжелые. Медики оказывают всю необходимую помощь". 

Реклама:

Детали: В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Последствия утренней атаки РФ в Черкассах
Последствия утренней атаки РФ в Черкассах
ГСЧС

ГСЧС сообщает, что по состоянию на 09:30, предварительно, пострадали 9 человек и 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек. 

Последствия ракетной атаки РФ в Черкассах 21.09.2023
Последствия ракетной атаки РФ в Черкассах 21.09.2023
ГСЧС

Пожар торговых павильонов ликвидирован на площади 750 кв.м. 

ВИДЕО ДНЯ

Продолжают тушить незначительные очаги огня под завалами отеля.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее Табурец говорил, что в отеле могли находиться до 23 человек.

Этому предшествовало: Утром 21 сентября в Черкассах в результате сбивания российской ракеты обломки упали на отель и рынок в центре города, сначала власти сообщали о 5 пострадавших, затем о 7 пострадавших людях.

Темы: Черкассыракетный ударвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Черкассы
Утренняя атака: в Черкассах уничтожена гостиница, во Львовской и Ровенской областях есть попадания
В Черкассах обломки ракеты упали на здание отеля и рынок, есть пострадавшие
Схема уклонения от призыва: мужчин фиктивно зачисляли в студенты в Черкассах
Последние новости
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
Все новости...
Реклама: