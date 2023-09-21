В Черкассах уже 9 пострадавших от падения обломков ракеты в центре города
По состоянию на 9 утра 21 сентября известно уже о 9 пострадавших от утренней ракетной атаки России в городе Черкассы.
Источник: начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, ГСЧС
Прямая речь Табурца: "Продолжается разбор завалов на месте падения обломков российской ракеты. На данный момент известно о 9 пострадавших. Из них двое – тяжелые. Медики оказывают всю необходимую помощь".
Детали: В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.
ГСЧС сообщает, что по состоянию на 09:30, предварительно, пострадали 9 человек и 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек.
Пожар торговых павильонов ликвидирован на площади 750 кв.м.
Продолжают тушить незначительные очаги огня под завалами отеля.
Продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее Табурец говорил, что в отеле могли находиться до 23 человек.
Этому предшествовало: Утром 21 сентября в Черкассах в результате сбивания российской ракеты обломки упали на отель и рынок в центре города, сначала власти сообщали о 5 пострадавших, затем о 7 пострадавших людях.