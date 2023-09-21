Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетний удар росіян: Шмигаль заявив про 20 постраждалих та 40 пошкоджених будівель

Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 вересня 2023, 11:44
Ракетний удар росіян: Шмигаль заявив про 20 постраждалих та 40 пошкоджених будівель
Денис Шмигаль, фото: КМУ

Внаслідок атаки росіян по Україні у четвер, 21 вересня, постраждали 20 людей, також пошкоджень зазнали 40 будівель.

Джерело: прем′єрміністр Денис Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Вночі Росія випустила по мирних містах України 43 ракети. Внаслідок цієї терористичної атаки було пошкоджено близько 40 будівель, постраждали два десятки людей".

Реклама:

Деталі: За його словами, рятувальники від самого ранку розбирають завали, дістають постраждалих і надають всю необхідну допомогу.

Прем′єр подякував рятувальникам, а також силам протиповітряної оборони, які збили більшість ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Сили оборони 21 вересня збили 36 крилатих ракет російських загарбників, з 43, запущених із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

Теми: Шмигаль Українаракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Безпілотник СБУ "осліпив" російську РЛС у Курській області – джерело

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

Усі новини...
Шмигаль
Акценти військового виробництва: "Армію дронів" профінансують на понад 45 мільярдів
Підготовка до опалювального сезону входить у фінальну стадію – Шмигаль
Шмигаль анонсував арбітраж СОТ, якщо Польща заблокує експорт українського зерна  
Останні новини
16:47
Путін підписав указ про призив в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
Усі новини...
Реклама: