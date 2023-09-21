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Ракетний удар росіян: Шмигаль заявив про 20 постраждалих та 40 пошкоджених будівель

Станіслав ПогоріловЧетвер, 21 вересня 2023, 11:44
Ракетний удар росіян: Шмигаль заявив про 20 постраждалих та 40 пошкоджених будівель
Денис Шмигаль, фото: КМУ

Внаслідок атаки росіян по Україні у четвер, 21 вересня, постраждали 20 людей, також пошкоджень зазнали 40 будівель.

Джерело: прем′єрміністр Денис Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Вночі Росія випустила по мирних містах України 43 ракети. Внаслідок цієї терористичної атаки було пошкоджено близько 40 будівель, постраждали два десятки людей".

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Деталі: За його словами, рятувальники від самого ранку розбирають завали, дістають постраждалих і надають всю необхідну допомогу.

Прем′єр подякував рятувальникам, а також силам протиповітряної оборони, які збили більшість ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Сили оборони 21 вересня збили 36 крилатих ракет російських загарбників, з 43, запущених із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

Теми: Шмигаль Українаракетний ударвійна
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