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Ракетный удар россиян: Шмыгаль заявил о 20 пострадавших и 40 поврежденных зданиях

Станислав ПогориловЧетверг, 21 сентября 2023, 11:44
Ракетный удар россиян: Шмыгаль заявил о 20 пострадавших и 40 поврежденных зданиях
Денис Шмыгаль, фото: КМУ

В результате атаки россиян по Украине в четверг, 21 сентября, пострадали 20 человек, также повреждения получили 40 зданий.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "Ночью Россия выпустила по мирным городам Украины 43 ракеты. В результате этой террористической атаки было повреждено около 40 зданий, пострадали два десятка людей".

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Детали: По его словам, спасатели с самого утра разбирают завалы, достают пострадавших и оказывают всю необходимую помощь.

Премьер поблагодарил спасателей, а также силы противовоздушной обороны, которые сбили большинство ракет.

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Что предшествовало: Силы обороны 21 сентября сбили 36 крылатых ракет российских захватчиков, из 43, запущенных с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.

Темы: ШмыгальУкраинаракетный ударвойна
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