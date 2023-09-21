Військовослужбовці Збройних сил вели журнал перевірок мінувань на кримських перешийках – востаннє їх інспектували 15 лютого 2022 року.

Джерело: матеріал УП "Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар і боролись за Херсонщину. Реконструкція"

Деталі: Усі військові, з якими спілкувалась УП, запевняють: з мостів на перешийках ніхто не прибирав міни, встановлені у 2014-2015 роках. А якби це і було зроблено, то сліди обов'язково залишилися б у військовій звітності та розпорядженнях.

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Самі мінування зафіксували в офіційних формулярах підрозділів, які несли службу на межі з ворогом. Усі пристрої та електромережі перевіряли двічі на місяць. У перший і третій тиждень сапери їздили на херсонський напрямок, у другий і четвертий – на мелітопольський.

808-й окремий полк підтримки вів окремий журнал перевірки стану мінно-вибухових загороджень. У ньому не просто записували дати перевірок. Там ставили свої прізвища та підписи люди, які ці перевірки проводили.

Якби вони побачили якісь несправності, це теж мали зафіксувати в журналі. За словами саперів, які його вели, таких випадків не було.

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15 лютого 2022 сапери провели останню перевірку мінувань. Щодо якої, як і завжди, розписались в журналі.

Оригінал цього журналу зберігся. Його копію, за даними УП, передали офіційному слідству ще в 2022 році.

Знати більше: "Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар і боролись за Херсонщину. Реконструкція"

Що було раніше: Генерал-майор Андрій Соколов, який керував обороною Півдня, розповів, що мости до Криму на Чонгарі були заміновані з 2014 року, але підірвати їх на початку повномасштабного вторгнення РФ не вдалося. Військовий, який 24 лютого 2022 ніс службу на межі з Кримом, також розказував, як намагався підірвати мости на Чонгар.

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"Генерал-майор Соколов командував обороною півдня, яку розслідує ДБР. Велике інтерв'ю про Чонгар, Херсон і Мелітополь"