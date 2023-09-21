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Мины на границе с Крымом проверяли за 9 дней до вторжения – у военных сохранились записи

Соня ЛукашоваЧетверг, 21 сентября 2023, 12:07
Мины на границе с Крымом проверяли за 9 дней до вторжения – у военных сохранились записи
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Военнослужащие Вооруженных сил вели журнал проверок минирований на крымских перешейках - последний раз их инспектировали 15 февраля 2022 года.

Источник: материал УП "Как ВСУ готовили юг к обороне, минировали Чонгар и боролись за Херсонщину. Реконструкция"

Детали: Все военные, с которыми общалась УП, уверяют: с мостов на перешейках никто не убирал мины, установленные в 2014-2015 годах. А если бы это и было сделано, то следы обязательно остались бы в военной отчетности и распоряжениях.

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Сами минирования зафиксировали в официальных формулярах подразделений, которые несли службу на границе с врагом. Все устройства и электросети проверяли дважды в месяц. В первую и третью неделю саперы ездили на херсонское направление, во вторую и четвертую - на мелитопольское.

808-й отдельный полк поддержки вел отдельный журнал проверки состояния минно-взрывных заграждений. В нем не просто записывали даты проверок. Там ставили свои фамилии и подписи люди, которые эти проверки проводили.

Если бы они увидели какие-то неисправности, это тоже должны были зафиксировать в журнале. По словам саперов, которые его вели, таких случаев не было.

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15 февраля 2022 года саперы провели последнюю проверку минирований. Относительно которой, как и всегда, расписались в журнале.

Оригинал этого журнала сохранился. Его копию, по данным УП, передали официальному следствию еще в 2022 году.

Знать больше: "Как ВСУ готовили юг к обороне, минировали Чонгар и боролись за Херсонщину. Реконструкция"

"Генерал-майор Соколов командовал обороной юга, которую расследует ГБР. Большое интервью о Чонгаре, Херсоне и Мелитополе"

Темы: войнаминированиеКрым
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