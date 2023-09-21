У ДБР розповіли, що роблять для розслідування швидкої окупації Півдня

Державне бюро розслідувань проводить експертизи і допитує командирів Збройних сил у справі, яка стосується оборони Херсонщини в 2022.

Джерело: матеріал УП "Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар і боролись за Херсонщину. Реконструкція", відповідь ДБР на запит "Української правди"

Деталі: З квітня 2022 ДБР розслідує кримінальне провадження за подіями на Херсонщині.

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За даними УП, ця справа стосується можливої недбалості військових. А саме – командування угруповання військ "Південь", яке нібито не замінувало всі споруди належним чином.

Головними фігурантами цієї справи можуть бути командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв і генерал-майор Андрій Соколов, який із жовтня 2021 і станом на початок великої війни був командувачем управління військ "Південь".

У відповідь на офіційний запит ДБР повідомило, що наразі у справі призначено комісійну військову експертизу та сім комісійних судових вибухотехнічних експертиз. Їх проведення триває.

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В якості свідків допитане командування управління військ (УВ) "Південь" і командири підрозділів.

При цьому одного з важливих свідків – військового Івана Сестриватовського, який мав підірвати мости на Чонгарі, – ДБР допитало лише після інтерв'ю "Української правди". Ще кількох бійців, які підривали інші мости та вижили, ймовірно, не допитали й понині.

На це бюро відповіло, що "допити… проводяться з урахуванням можливості встановлення місця перебування допитуваних осіб та їх можливості прибути на допит".

Знати більше: "Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар і боролись за Херсонщину. Реконструкція"

"Генерал-майор Соколов командував обороною півдня, яку розслідує ДБР. Велике інтерв'ю про Чонгар, Херсон і Мелітополь"