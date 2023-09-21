Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ДБР розповіли, що роблять для розслідування швидкої окупації Півдня

Соня ЛукашоваЧетвер, 21 вересня 2023, 14:18
У ДБР розповіли, що роблять для розслідування швидкої окупації Півдня
ілюстративне фото ДБР

Державне бюро розслідувань проводить експертизи і допитує командирів Збройних сил у справі, яка стосується оборони Херсонщини в 2022.

Джерело: матеріал УП "Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар і боролись за Херсонщину. Реконструкція", відповідь ДБР на запит "Української правди"

Деталі: З квітня 2022 ДБР розслідує кримінальне провадження за подіями на Херсонщині.

Реклама:

За даними УП, ця справа стосується можливої недбалості військових. А саме – командування угруповання військ "Південь", яке нібито не замінувало всі споруди належним чином. 

Головними фігурантами цієї справи можуть бути командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв і генерал-майор Андрій Соколов, який із жовтня 2021 і станом на початок великої війни був командувачем управління військ "Південь".

У відповідь на офіційний запит ДБР повідомило, що наразі у справі призначено комісійну військову експертизу та сім комісійних судових вибухотехнічних експертиз. Їх проведення триває.

ВІДЕО ДНЯ

В якості свідків допитане командування управління військ (УВ) "Південь" і командири підрозділів.

При цьому одного з важливих свідків – військового Івана Сестриватовського, який мав підірвати мости на Чонгарі, – ДБР допитало лише після інтерв'ю "Української правди". Ще кількох бійців, які підривали інші мости та вижили, ймовірно, не допитали й понині.

На це бюро відповіло, що "допити… проводяться з урахуванням можливості встановлення місця перебування допитуваних осіб та їх можливості прибути на допит".

Знати більше: "Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар і боролись за Херсонщину. Реконструкція"

"Генерал-майор Соколов командував обороною півдня, яку розслідує ДБР. Велике інтерв'ю про Чонгар, Херсон і Мелітополь"

Теми: війнаокупаціяДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

мапаСили оборони мали успіх в районі трьох селищ неподалік Бахмута

На кордоні з Вірменією затримали мільярдера, ексголову "уряду" Карабаху

фотоНАБУ й СБУ викрили "на гарячому" суддю з Броварів

Шмигаль про підготовку енергетики до зими: зробимо унікальний захист

СБУ взялася за одіозного ексадвоката Медведчука, який працює на окупантів

1 жовтня Україна відзначатиме День захисників і захисниць

Усі новини...
війна
Троє людей загинуло від вечірньої атаки в Херсоні, є поранені
War Speeches. ATACMS та Abrams для України, Росія викручує Статут ООН та "кидає" союзників
Авіаудар РФ по Бериславу: зросла кількість загиблих
Останні новини
18:04
Парламент Болгарії схвалив передачу Києву старих ракет до С-300, які потребують ремонту
17:52
З 1 жовтня суттєво зменшуються суми штрафів для ФОПів за продаж товарів та послуг без використання РРО
17:36
У Польщі священника підозрюють у влаштуванні оргії за участю чоловіка-повії
17:36
США скасували візи для громадян Ізраїлю
17:30
Український суверенний фонд зможе об'єднати до 80 стратегічних компаній - ФДМУ
17:21
В Ірландії вилучили рекордну партію кокаїну на 157 млн євро
17:17
"Укрнафта" та АРМА уклали договір про управління мережею АЗС Glusco
17:06
Одещина очолила рейтинг за кількістю порушень мовного закону у вишах
17:00
США підозрюють два найбільших швейцарська банка в допомозі росіянам обходити санкції
16:53
В ОП пояснили появу вагнерівців на фронті: Спроба перекрити новини про успіхи ЗСУ
Усі новини...
Реклама: