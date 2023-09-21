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В ГБР рассказали, что делают для расследования быстрой оккупации Юга

Соня ЛукашоваЧетверг, 21 сентября 2023, 14:18
В ГБР рассказали, что делают для расследования быстрой оккупации Юга
иллюстративное фото ГБР

Государственное бюро расследований проводит экспертизы и допрашивает командиров Вооруженных сил по делу, которое касается обороны Херсонщины в 2022.

Источник: материал УП "Как ВСУ готовили юг к обороне, минировали Чонгар и боролись за Херсонщину. Реконструкция", ответ ГБР на запрос "Украинской правды"

Детали: С апреля 2022 года ГБР расследует уголовное производство по событиям на Херсонщине.

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По данным УП, это дело касается возможной халатности военных. А именно - командования группировки войск "Юг", которое якобы не заминировало все сооружения должным образом.

Главными фигурантами этого дела могут быть командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев и генерал-майор Андрей Соколов, который с октября 2021 и по состоянию на начало большой войны был командующим управления войск "Юг".

В ответ на официальный запрос ГБР сообщило, что сейчас по делу назначена комиссионная военная экспертиза и семь комиссионных судебных взрывотехнических экспертиз. Их проведение продолжается.

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В качестве свидетелей допрошено командование управления войск (УВ) "Юг" и командиры подразделений.

При этом одного из важных свидетелей - военного Ивана Сестриватовского, который должен был взорвать мосты на Чонгаре, - ГБР допросило только после интервью "Украинской правды". Еще нескольких бойцов, которые взрывали другие мосты и выжили, вероятно, не допросили и поныне.

На это бюро ответило, что "допросы... проводятся с учетом возможности установления места пребывания допрашиваемых лиц и их возможности прибыть на допрос".

Знать больше"Как ВСУ готовили юг к обороне, минировали Чонгар и боролись за Херсонщину. Реконструкция"

"Генерал-майор Соколов командовал обороной юга, которую расследует ГБР. Большое интервью о Чонгаре, Херсоне и Мелитополе"

Темы: войнаоккупацияГБР
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