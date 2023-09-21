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"Гвардія наступу" просунулась вглиб оборони росіян на півдні

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 вересня 2023, 14:45
Гвардія наступу просунулась вглиб оборони росіян на півдні
ілюстративне фото НГУ

На Південному напрямку підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони росіян.

Джерело: т.в.о. директора департаменту планування застосування ГУ Національної гвардії полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center

Деталі: За словами Уршаловича, на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" НГУ витісняють окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.

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Пряма мова: "Незважаючи на щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту".

Теми: Гвардія наступуНацгвардіяконтрнаступ
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