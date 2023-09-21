"Гвардія наступу" просунулась вглиб оборони росіян на півдні

На Південному напрямку підрозділи "Гвардії наступу" просунулись вглиб оборони росіян.

Джерело: т.в.о. директора департаменту планування застосування ГУ Національної гвардії полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center

Деталі: За словами Уршаловича, на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" НГУ витісняють окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.

Реклама:

Пряма мова: "Незважаючи на щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту".