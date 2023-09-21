"Гвардия наступления" продвинулась вглубь обороны россиян на юге
Четверг, 21 сентября 2023, 14:45
На Южном направлении подразделения "Гвардии наступления" продвинулись вглубь обороны россиян.
Источник: и.о. директора департамента планирования применения ГУ Национальной гвардии полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center
Детали: По словам Уршаловича, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" НГУ вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах несмотря на мощное сопротивление россиян.
Реклама:
Прямая речь: "Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту".