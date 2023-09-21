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"Гвардия наступления" продвинулась вглубь обороны россиян на юге

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 сентября 2023, 14:45
Гвардия наступления продвинулась вглубь обороны россиян на юге
иллюстративное фото НГУ

На Южном направлении подразделения "Гвардии наступления" продвинулись вглубь обороны россиян.

Источник: и.о. директора департамента планирования применения ГУ Национальной гвардии полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center

Детали: По словам Уршаловича, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" НГУ вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах несмотря на мощное сопротивление россиян.

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Прямая речь: "Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту".

Темы: Гвардия наступленияНацгвардияконтрнаступление
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