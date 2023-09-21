Генштаб уточнив кількість збитих уночі ракет

Українські захисники вночі збили 38 з 44 крилатих ракет Росії, також ворог атакував 6 зенітними керованими ракетами С-300.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За уточненою інформацією, уночі 21 вересня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300.

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В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 38 крилатих ракет.

Передісторія:

Росія вночі запустила ракети з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса.

Раніше повідомлялося про збиття 36 з 43 ракет.