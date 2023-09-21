Генштаб уточнил количество сбитых ночью ракет
Четверг, 21 сентября 2023, 20:41
Украинские защитники ночью сбили 38 из 44 крылатых ракет России, также враг атаковал 6 зенитными управляемыми ракетами С-300.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: По уточненной информации, ночью 21 сентября РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуре Украины 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300.
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В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 38 крылатых ракет.
Предыстория:
- Россия ночью запустила ракеты с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.
- Ранее сообщалось о сбитии 36 из 43 ракет.
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