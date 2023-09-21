Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб уточнил количество сбитых ночью ракет

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 21 сентября 2023, 20:41
Генштаб уточнил количество сбитых ночью ракет
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Украинские защитники ночью сбили 38 из 44 крылатых ракет России, также враг атаковал 6 зенитными управляемыми ракетами С-300. 

Источник: Генштаб ВСУ 

Детали: По уточненной информации, ночью 21 сентября РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуре Украины 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и 6 зенитными управляемыми ракетами С-300. 

Реклама:

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 38 крылатых ракет.

Предыстория:

  • Россия ночью запустила ракеты с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.
  • Ранее сообщалось о сбитии 36 из 43 ракет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГенштабВоздушные силы ВСУракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян

Киев ответил Орбану: Украина не меняла границы своей территории

фотоПыталась съесть доллары при задержании: медики требовали деньги за оформление инвалидности

Литовская компания модернизировала самолет президента Украины

фотоЗеленский с раввинами почтили память жертв Бабьего Яра

"Диверсанты элитного спецназа РФ": ГБР и СБУ представили расследование взрывов на складе ВСУ 2015 года

Все новости...
Генштаб
ВСУ отбили атаки в районе 6 населенных пунктов и поразили две РЭБ – Генштаб
Оккупанты безуспешно пытаются восстановить утраченное положение возле Андреевки – Генштаб
Силы обороны за сутки уничтожили 520 захватчиков и 37 вражеских БПЛА
Последние новости
17:02
Норвегия не будет пускать авто с российскими номерами
16:47
Путин подписал указ о призыве в армию 130 тысяч россиян
16:45
фотоВ Норвегии во дворе дома семья нашла артефакты времен викингов
16:43
Интервалы между поездами киевского метро сократят
16:32
фотоПод Киевом у двух мужчин нашли российской ЗРК "Тор" с боеприпасами
16:30
Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине в течение 4 лет
16:26
Оккупанты Севастополя надеются, что усиление ПВО защитит их от ударов
16:01
Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями
15:44
Уже почти 93 тысячи армян покинули Карабах, ЕС выступил с заявлением
15:36
На Днепропетровщине пожизненно посадили мужчину, который изнасиловал 8-летнюю девочку
Все новости...
Реклама: