Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія атакувала ракетами Одещину: влучили в рекреаційну інфраструктуру

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 21 вересня 2023, 21:08
Росія атакувала ракетами Одещину: влучили в рекреаційну інфраструктуру
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Російські військові ввечері атакували ракетами Одеську область – влучили в рекреаційну інфраструктуру.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова: "Надвечір російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували".

Реклама:

Деталі: За його словами, постраждалих серед цивільних немає.

Передісторія: 

  • Ввечері в низці областей України була оголошена повітряна тривога, Росія запускала ракети "Онікс".
  • Повітряні сили попереджали про загрозу для південних областей.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
Одеська область
Окупанти уночі влучили у зерносховище на Одещині – ОВА
Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух — ЗМІ
Зробімо його диким. Що таке ревайлдинг і чому за ним майбутнє України
Останні новини
16:47
Путін підписав указ про призив в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
15:33
Мінвідновлення провело антикорупційне навчання для менеджменту держпідприємств
Усі новини...
Реклама: