Росія атакувала ракетами Одещину: влучили в рекреаційну інфраструктуру

Російські військові ввечері атакували ракетами Одеську область – влучили в рекреаційну інфраструктуру.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова: "Надвечір російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували".

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Деталі: За його словами, постраждалих серед цивільних немає.

Передісторія:

Ввечері в низці областей України була оголошена повітряна тривога, Росія запускала ракети "Онікс".

Повітряні сили попереджали про загрозу для південних областей.