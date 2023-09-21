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Росія атакувала ракетами Одещину: влучили в рекреаційну інфраструктуру

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 21 вересня 2023, 21:08
Росія атакувала ракетами Одещину: влучили в рекреаційну інфраструктуру
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Російські військові ввечері атакували ракетами Одеську область – влучили в рекреаційну інфраструктуру.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова: "Надвечір російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували".

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Деталі: За його словами, постраждалих серед цивільних немає.

Передісторія: 

  • Ввечері в низці областей України була оголошена повітряна тривога, Росія запускала ракети "Онікс".
  • Повітряні сили попереджали про загрозу для південних областей.

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Теми: Одеська областьракетний удар
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