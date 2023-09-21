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Россия атаковала ракетами Одесскую область: попали в рекреационную инфраструктуру

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 21 сентября 2023, 21:08
Россия атаковала ракетами Одесскую область: попали в рекреационную инфраструктуру
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Российские военные вечером атаковали ракетами Одесскую область - попали в рекреационную инфраструктуру.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "К вечеру российские террористы атаковали Белгород-Днестровский район ракетами.

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К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте поднялся пожар, который быстро ликвидировали".

Детали: По его словам, пострадавших среди гражданских нет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, Россия запускала ракеты "Оникс".
  • Воздушные силы предупреждали об угрозе для южных областей.

Темы: Одесская областьракетный удар
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