Россия атаковала ракетами Одесскую область: попали в рекреационную инфраструктуру

Российские военные вечером атаковали ракетами Одесскую область - попали в рекреационную инфраструктуру.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "К вечеру российские террористы атаковали Белгород-Днестровский район ракетами.

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К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте поднялся пожар, который быстро ликвидировали".

Детали: По его словам, пострадавших среди гражданских нет.

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