Россия атаковала ракетами Одесскую область: попали в рекреационную инфраструктуру
Четверг, 21 сентября 2023, 21:08
Российские военные вечером атаковали ракетами Одесскую область - попали в рекреационную инфраструктуру.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь: "К вечеру российские террористы атаковали Белгород-Днестровский район ракетами.
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К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте поднялся пожар, который быстро ликвидировали".
Детали: По его словам, пострадавших среди гражданских нет.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, Россия запускала ракеты "Оникс".
- Воздушные силы предупреждали об угрозе для южных областей.