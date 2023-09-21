Працівнику Самбірського військкомату, якого підозрюють у катуванні, обрали запобіжний захід
Четвер, 21 вересня 2023, 21:12
Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт для працівника Самбірського ТЦК, якого підозрюють у катуванні та незаконному утриманні осіб.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Деталі: Засідання щодо іншого фігуранта побиття ще триває. Працівники ДБР подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Реклама:
Що передувало:
- Вдень 19 вересня в соцмережах пиширили низку відеозаписів, на яких людина у військовій формі б'є чоловіка у цивільному. Постраждалий заявляв, що він з Харкова, а в приміщенні ТЦК його незаконну утримують вже шосту добу. Він публікував відео після побиття і просив допомоги.
- Тримаючи пістолет, військовий погрожував людині в цивільному, що того "кинуть у багажник і закопають". Йому та ще одному чоловіку, який приховано знімав цей інцидент на камеру, він сказав "підніматись", а потім додав, що їх не буде шукати навіть поліція. У приміщенні також знаходились ще щонайменше двоє чоловіків у формі, які не зупинили побиття.
- ДБР затримало заступника начальника військкомату в місті Самбір на Львівщині та військового-водія і повідомило їм про підозру.