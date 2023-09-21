Працівнику Самбірського військкомату, якого підозрюють у катуванні, обрали запобіжний захід

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Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт для працівника Самбірського ТЦК, якого підозрюють у катуванні та незаконному утриманні осіб.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Засідання щодо іншого фігуранта побиття ще триває. Працівники ДБР подали клопотання про обрання для обох підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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