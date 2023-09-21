Работнику Самборского военкомата, подозреваемому в пытках, избрали меру пресечения

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Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест для работника Самборского ТЦК, которого подозревают в пытках и незаконном содержании лиц.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Заседание по другому фигуранту избиения еще продолжается. Сотрудники ГБР подали ходатайство об избрании для обоих подозреваемых мер в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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