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Работнику Самборского военкомата, подозреваемому в пытках, избрали меру пресечения

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 сентября 2023, 21:12
Работнику Самборского военкомата, подозреваемому в пытках, избрали меру пресечения
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Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест для работника Самборского ТЦК, которого подозревают в пытках и незаконном содержании лиц.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Заседание по другому фигуранту избиения еще продолжается. Сотрудники ГБР подали ходатайство об избрании для обоих подозреваемых мер в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Что предшествовало:

  • Днем 19 сентября в соцсетях появился ряд видеозаписей, на которых мужчина в военной форме бьет мужчину в гражданском. Пострадавший заявлял, что он из Харькова, а в помещении ТЦК его незаконно содержат уже шестые сутки. Он публиковал видео после избиения и просил помощи.
  • Держа пистолет, военный угрожал человеку в штатском, что того "кинут в багажник и закопают". Ему и еще одному мужчине, скрыто снимавшему этот инцидент на камеру, он сказал "подниматься", а затем добавил, что их не будет искать даже полиция. В помещении также находились еще по меньшей мере двое мужчин в форме, которые не остановили избиение.
  • ГБР задержало заместителя начальника военкомата в городе Самбор во Львовской области и военного-водителя і сообщило им о подозрении

Темы: судТЦК
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