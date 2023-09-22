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Блінкен оголосив про нову допомогу Україні на $325 млн

Ірина БалачукП'ятниця, 22 вересня 2023, 01:05
Блінкен оголосив про нову допомогу Україні на $325 млн
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Сполучені Штати нададуть Україні 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку, оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: CNN

Пряма мова Блінкена: "(Пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони − ред.), щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України від повітряних атак з боку Росії зараз і наступної зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на українську критичну інфраструктуру".

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Деталі: За його словами, пакет також містить артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби і касетні боєприпаси, які "ще більше посилять спроможність України продовжувати контрнаступ проти російських військ".

Видання пише, що цю заяву Блінкен зробив під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

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Теми: СШАдопомога УкраїніБлінкен
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