Блінкен оголосив про нову допомогу Україні на $325 млн
Сполучені Штати нададуть Україні 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку, оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Джерело: CNN
Пряма мова Блінкена: "(Пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони − ред.), щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України від повітряних атак з боку Росії зараз і наступної зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на українську критичну інфраструктуру".
Деталі: За його словами, пакет також містить артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби і касетні боєприпаси, які "ще більше посилять спроможність України продовжувати контрнаступ проти російських військ".
Видання пише, що цю заяву Блінкен зробив під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
Передісторія:
- Раніше президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Білому домі і заявив, що Америка залишається відданою наданню підтримки зусиллям України щодо захисту від російського вторгнення.