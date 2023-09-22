Блинкен объявил о новой помощи Украине на $325 млн

Соединенные Штаты предоставят Украине 128 миллионов долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 миллионов долларов на вооружение и технику, объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: CNN

Прямая речь Блинкена: "(Пакет включает дополнительные средства противовоздушной обороны − ред.), чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины от воздушных атак со стороны России сейчас и следующей зимой, когда Россия, вероятно, возобновит свои атаки на украинскую критическую инфраструктуру".

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Детали: По его словам, пакет также содержит артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и кассетные боеприпасы, которые "еще больше усилят способность Украины продолжать контрнаступление против российских войск".

Издание пишет, что это заявление Блинкен сделал во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

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