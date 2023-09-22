Азербайджан підтвердив загибель 6 російських "миротворців" у Нагірному Карабаху

Генпрокуратура Азербайджану заявила про загибель 6 російських "миротворців" під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху 20 вересня.

Джерело: Генпрокуратура Азербайджанської Республіки у Facebook

Дослівно Генпрокуратура: "20 вересня групою військовослужбовців Збройних Сил Азербайджанської Республіки, які брали участь у локальних антитерористичних заходах на території села Джанйятаг Тертерського району Азербайджану, з вогнепальної зброї був обстріляний автомобіль із дислокованими на цій території військовослужбовцями Миротворчого контингенту РФ... У результаті події загинули 5 військовослужбовців РМК".

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Деталі: Повідомляється, що машину російських "миротворців" "через складний рельєф місцевості та туманно-дощові погодні умови" помилково прийняли за автомобіль "незаконних вірменських збройних формувань".

Крім того, того ж дня в цьому ж населеному пункті невстановлені члени вірменських збройних формувань обстріляли з вогнепальної зброї автомобіль "Камаз", який належить російським "миротворцям". Унаслідок цієї події 1 російський військовий загинув і 1 отримав поранення.

Повідомляється, що за обома фактами порушили кримінальні справи.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 21 вересня стало відомо, що під час обстрілу "миротворців" РФ у Нагірному Карабаху 20 вересня загинув заступник командира російського контингенту, капітан 1-го рангу Іван Ковган та ще декілька військових. Президент Азербайджану Ільхам Алієв приніс вибачення президенту РФ Володимиру Путіну за їхню загибель.