Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Азербайджан підтвердив загибель 6 російських "миротворців" у Нагірному Карабаху

Ірина БалачукП'ятниця, 22 вересня 2023, 04:32
Азербайджан підтвердив загибель 6 російських миротворців у Нагірному Карабаху
Фото az.sputniknews.ru

Генпрокуратура Азербайджану заявила про загибель 6 російських "миротворців" під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху 20 вересня.

Джерело: Генпрокуратура Азербайджанської Республіки у Facebook

Дослівно Генпрокуратура: "20 вересня групою військовослужбовців Збройних Сил Азербайджанської Республіки, які брали участь у локальних антитерористичних заходах на території села Джанйятаг Тертерського району Азербайджану, з вогнепальної зброї був обстріляний автомобіль із дислокованими на цій території військовослужбовцями Миротворчого контингенту РФ... У результаті події загинули 5 військовослужбовців РМК".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що машину російських "миротворців" "через складний рельєф місцевості та туманно-дощові погодні умови" помилково прийняли за автомобіль "незаконних вірменських збройних формувань".

Крім того, того ж дня в цьому ж населеному пункті невстановлені члени вірменських збройних формувань обстріляли з вогнепальної зброї автомобіль "Камаз", який належить російським "миротворцям". Унаслідок цієї події 1 російський військовий загинув і 1 отримав поранення.

Повідомляється, що за обома фактами порушили кримінальні справи.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 21 вересня стало відомо, що під час обстрілу "миротворців" РФ у Нагірному Карабаху 20 вересня загинув заступник командира російського контингенту, капітан 1-го рангу Іван Ковган та ще декілька військових. Президент Азербайджану Ільхам Алієв приніс вибачення президенту РФ Володимиру Путіну за їхню загибель.

Теми: Нагірний КарабахАзербайджанРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Усі новини...
Нагірний Карабах
Азербайджан розповів про підсумки зустрічі із представниками Карабаху
У Нагірному Карабаху вбили заступника командира "миротворців" РФ: Алієв перепросив Путіна
Азербайджан каже, що припиняє "антитерористичні заходи" в Карабаху
Останні новини
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
Усі новини...
Реклама: