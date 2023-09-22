Азербайджан подтвердил гибель 6 российских "миротворцев" в Нагорном Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана заявила о гибели 6 российских "миротворцев" во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе 20 сентября.

Источник: Генпрокуратура Азербайджанской Республики в Facebook

Дословно Генпрокуратура: "20 сентября группой военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях на территории села Джанйятаг Тертерского района Азербайджана, из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль с дислоцированными на этой территории военнослужащими Миротворческого контингента РФ... В результате происшествия погибли 5 военнослужащих РМК".

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Детали: Сообщается, что машину российских "миротворцев" "по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий" ошибочно приняли за автомобиль "незаконных армянских вооруженных формирований".

Кроме того, в тот же день в этом же населенном пункте неустановленные члены армянских вооруженных формирований обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль "Камаз", принадлежащий российским "миротворцам". В результате этого происшествия 1 российский военный погиб и 1 получил ранения.

Сообщается, что по обоим фактам возбуждены уголовные дела.

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Что было раньше: 21 сентября стало известно, что время обстрела "миротворцев" РФ в Нагорном Карабахе 20 сентября погиб заместитель командира российского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган и еще несколько военных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес извинения президенту РФ Владимиру Путину за их гибель.