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Міноборони РФ визнало втрати після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 вересня 2023, 15:05
Міноборони РФ визнало втрати після удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі
фото: скриншот Telegram-каналу "Крымский ветер"

Міністерство оборони Росії повідомило, що на даний момент є один зниклий без вісти військовий після удару по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, хоча раніше писало про одного загиблого.

Джерело: пропагандисти "ТАСС", "РИА Новости"

Деталі: Окупанти також почали жалітись, що у результаті удару було пошкоджено історичну будівлю, де знаходився штаб окупантів.

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В Міноборони РФ твердять, що їм вдалося збити засобами протиповітряної оборони п′ять ракет.

Перевірити кількість ліквідованих окупантів під час удар по штабу Чорноморського флоту РФ наразі неможливо.

Що було раніше: Вдень 22 вересня окупанти заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту, до місця удару їде велика кількість швидких, а в центр нікого не пускають.

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Теми: Севастопольракетний ударвійна
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