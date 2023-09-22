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Минобороны РФ признало потери после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе

Станислав ПогориловПятница, 22 сентября 2023, 15:05
Минобороны РФ признало потери после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе
фото: скриншoт Telegram-канала "Крымский ветер"

Министерство обороны России сообщило, что на данный момент есть один пропавший без вести военный после удара по штабу Черноморского флота в оккупированном Севастополе, хотя ранее писало об одном погибшем.

Источник: пропагандисты "ТАСС", "РИА Новости"

Детали: Оккупанты также начали жаловаться, что в результате удара было повреждено историческое здание, где находился штаб оккупантов.

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В Минобороны РФ утверждают, что им удалось сбить средствами противовоздушной обороны пять ракет.

Проверить количество ликвидированных оккупантов во время удара по штабу Черноморского флота РФ пока невозможно.

Что предшествовало: Днем 22 сентября оккупанты заявили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота, к месту удара едет большое количество скорых, а в центр никого не пускают.

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Темы: Севастопольракетный ударвойна
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