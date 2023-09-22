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По штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдано удару, туди приїхало багато швидких

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 22 вересня 2023, 13:34
По штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдано удару, туди приїхало багато швидких
Фото: скриншот Telegram-канал Mash

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту вдень 22 вересня, до місця удару їде велика кількість швидких.

Джерело:  Развожаєв у Telegram, "Крим.Реалії" пропагандисти "ТАСС"

Пряма мова: "По штабу флоту (в окупованому Севастополі – ред.) вороги завдали ракетного удару".

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Деталі: За його словами, у місті біля театру Луначарського впав осколок. На місце події виїхали всі оперативні служби. "Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив окупант.

Він також попросив місцеве населення зберігати спокій і не викладати фото та відео.

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Повідомляється, що уламки після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту окупантів розкидані на сотні метрів, до місця надзвичайної події їде велика кількість швидких.

Пізніше Развожаєв повідомив, що зараз в центр міста нікого не пускають. "Дороги перекрито, триває низка спеціальних заходів", - попередив він.

Перед цим повідомлялось, що в окупованому Севастополі прогриміли три потужні вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах. Стверджувалось, що працює ППО в Сакському і Бахчисарайському районах Криму.

Нагадаємо: Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму вранці 22 вересня, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.

 
Штаб Чорноморського флоу РФ на карті, який знаходиться на вул. Вороніна, 2 у центрі окупованого Севастополя

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Теми: СевастопольКримракетний ударвійна
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