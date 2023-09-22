По штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдано удару, туди приїхало багато швидких

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту вдень 22 вересня, до місця удару їде велика кількість швидких.

Джерело: Развожаєв у Telegram, "Крим.Реалії" пропагандисти "ТАСС"

Пряма мова: "По штабу флоту (в окупованому Севастополі – ред.) вороги завдали ракетного удару".

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Деталі: За його словами, у місті біля театру Луначарського впав осколок. На місце події виїхали всі оперативні служби. "Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив окупант.

Він також попросив місцеве населення зберігати спокій і не викладати фото та відео.

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Повідомляється, що уламки після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту окупантів розкидані на сотні метрів, до місця надзвичайної події їде велика кількість швидких.

Пізніше Развожаєв повідомив, що зараз в центр міста нікого не пускають. "Дороги перекрито, триває низка спеціальних заходів", - попередив він.

Перед цим повідомлялось, що в окупованому Севастополі прогриміли три потужні вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах. Стверджувалось, що працює ППО в Сакському і Бахчисарайському районах Криму.

Нагадаємо: Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму вранці 22 вересня, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.

Штаб Чорноморського флоу РФ на карті, який знаходиться на вул. Вороніна, 2 у центрі окупованого Севастополя

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