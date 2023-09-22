У Криму заявили про "безпрецедентну кібератаку" на півострів
П'ятниця, 22 вересня 2023, 15:17
Окупаційна влада Криму заявила про "безпрецедентну кібератаку" на провайдерів півострова після удару по штабу Чорноморського флоту російських окупантів.
Джерело: так званий "радник глави Криму" Олег Крючков у Telegram
Пряма мова: "Безпрецедентна кібератака на кримських інтернет-провайдерів. Фіксуємо перебої з інтернетом на півострові. Усі служби працюють над усуненням загрози".
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Передісторія:
- Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту вдень 22 вересня.
- Повідомлялося, що уламки після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту окупантів розкидані на сотні метрів, до місця надзвичайної події їде велика кількість швидких.
- Після удару по штабу в Севастолі пролунала повітряна тривога.
- Перед цим повідомлялось, що в місті прогриміли три потужні вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах. Стверджувалось, що працює ППО в Сакському і Бахчисарайському районах Криму.