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У Криму заявили про "безпрецедентну кібератаку" на півострів

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 15:17
У Криму заявили про безпрецедентну кібератаку на півострів
ФОТО: GETTY IMAGES

Окупаційна влада Криму заявила про "безпрецедентну кібератаку" на провайдерів півострова після удару по штабу Чорноморського флоту російських окупантів.

Джерело: так званий "радник глави Криму" Олег Крючков у Telegram

Пряма мова: "Безпрецедентна кібератака на кримських інтернет-провайдерів. Фіксуємо перебої з інтернетом на півострові. Усі служби працюють над усуненням загрози". 

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Передісторія: 

  • Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту вдень 22 вересня.
  • Повідомлялося, що уламки після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту окупантів розкидані на сотні метрів, до місця надзвичайної події їде велика кількість швидких.
  • Після удару по штабу в Севастолі пролунала повітряна тривога.
  • Перед цим повідомлялось, що в місті прогриміли три потужні вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах. Стверджувалось, що працює ППО в Сакському і Бахчисарайському районах Криму.

Теми: Кримокупаціякібербезпека
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