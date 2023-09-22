У Криму заявили про "безпрецедентну кібератаку" на півострів

Окупаційна влада Криму заявила про "безпрецедентну кібератаку" на провайдерів півострова після удару по штабу Чорноморського флоту російських окупантів.

Джерело: так званий "радник глави Криму" Олег Крючков у Telegram

Пряма мова: "Безпрецедентна кібератака на кримських інтернет-провайдерів. Фіксуємо перебої з інтернетом на півострові. Усі служби працюють над усуненням загрози".

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Передісторія: