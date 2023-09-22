В Крыму заявили о "беспрецедентной кибератаке" на полуостров

Оккупационные власти Крыма заявили о "беспрецедентной кибератаке" на провайдеров полуострова после удара по штабу Черноморского флота российских оккупантов.

Источник: так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram

Прямая речь: "Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы".

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