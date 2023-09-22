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В Крыму заявили о "беспрецедентной кибератаке" на полуостров

Татьяна ЛозовенкоПятница, 22 сентября 2023, 15:17
В Крыму заявили о беспрецедентной кибератаке на полуостров
ФОТО: GETTY IMAGES

Оккупационные власти Крыма заявили о "беспрецедентной кибератаке" на провайдеров полуострова после удара по штабу Черноморского флота российских оккупантов.

Источник: так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram

Прямая речь: "Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы". 

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Предыстория:

  • Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота днем 22 сентября.
  • Сообщалось, что обломки после ракетного удара по штабу Черноморского флота оккупантов разбросаны на сотни метров, к месту чрезвычайного происшествия едет большое количество скорых.
  • После удара по штабу в Севастоле прозвучала воздушная тревога.
  • Перед этим сообщалось, что в городе прогремели три мощных взрыва, от которых задрожали стекла в окнах. Утверждалось, что работает ПВО в Сакском и Бахчисарайском районах Крыма.

Темы: Крымоккупациякибербезопасность
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