Російська ракета влучила в цивільний об'єкт Кременчука, є загиблий та 15 поранених – ОВА
П'ятниця, 22 вересня 2023, 19:22
Росія вдарила ракетами по Кременчуку на Полтавщині, за попередньою інформацією є жертва та поранені.
Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram
Пряма мова: "Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені".
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Деталі: Лунін додав, що на місці працюють всі відповідні служби.
Подробиці обіцяють згодом.
Оновлено: З часом Лунін уточнив, що вже відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина.
ВІДЕО ДНЯ
Ще одна людина загинула.
Що передувало: У низці областей України ввечері 22 вересня було оголошено повітряну тривогу, Повітряні сили попереджали про політ крилатої ракети РФ в напрямку Кременчука.