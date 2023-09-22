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Російська ракета влучила в цивільний об'єкт Кременчука, є загиблий та 15 поранених – ОВА

Валентина Романенко, Роман ПетренкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 19:22
Російська ракета влучила в цивільний об'єкт Кременчука, є загиблий та 15 поранених – ОВА
ілюстративне фото з сайту travel-guide.in.ua

Росія вдарила ракетами по Кременчуку на Полтавщині, за попередньою інформацією є жертва та поранені.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram

Пряма мова: "Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією є загиблі та поранені".

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Деталі: Лунін додав, що на місці працюють всі відповідні служби.

Подробиці обіцяють згодом.

Оновлено: З часом Лунін уточнив, що вже відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина.

ВІДЕО ДНЯ

Ще одна людина загинула.

Що передувало: У низці областей України ввечері 22 вересня було оголошено повітряну тривогу, Повітряні сили попереджали про політ крилатої ракети РФ в напрямку Кременчука.

Теми: ракетний ударПолтавська область
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