Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российская ракета попала в гражданский объект Кременчуга, есть погибший и 15 раненых - ОВА

Валентина Романенко, Роман ПетренкоПятница, 22 сентября 2023, 19:22
Российская ракета попала в гражданский объект Кременчуга, есть погибший и 15 раненых - ОВА
иллюстративное фото с сайта travel-guide.in.ua

Россия ударила ракетами по Кременчугу на Полтавщине, по предварительной информации есть жертва и раненые.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram

Прямая речь: "Враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации есть погибшие и раненые".

Реклама:

Детали: Лунин добавил, что на месте работают все соответствующие службы.

Подробности обещают позже.

Обновлено: Со временем Лунин уточнил, что уже известно о 15 людях, которые получили ранения, из них - один ребенок.

ВИДЕО ДНЯ

Еще один человек погиб.

Что предшествовало: В ряде областей Украины вечером 22 сентября была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о полете крылатой ракеты РФ в направлении Кременчуга.

Темы: ракетный ударПолтавская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
ракетный удар
Минобороны РФ признало потери после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен удар, туда приехало много скорых
Оккупанты заявили, что утром сбили в Крыму управляемую ракету и 2 беспилотника
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: