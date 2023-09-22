Российская ракета попала в гражданский объект Кременчуга, есть погибший и 15 раненых - ОВА

Россия ударила ракетами по Кременчугу на Полтавщине, по предварительной информации есть жертва и раненые.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram

Прямая речь: "Враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации есть погибшие и раненые".

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Детали: Лунин добавил, что на месте работают все соответствующие службы.

Подробности обещают позже.

Обновлено: Со временем Лунин уточнил, что уже известно о 15 людях, которые получили ранения, из них - один ребенок.

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Еще один человек погиб.

Что предшествовало: В ряде областей Украины вечером 22 сентября была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о полете крылатой ракеты РФ в направлении Кременчуга.