У ЗМІ з’явилось фото ракети, яка летить у штаб Чорноморського флоту в Севастополі
ЗМІ публікують фото, де видно ракету, яка летить у штаб Чорноморського флоту в Севастополі 22 вересня.
Джерело: Крим.Реалії, Радіо Свобода, Развожаєв в Telegram
Деталі: У розпорядженні журналістів з’явилося фото моменту удару ракет по штабу російського Чорноморського флоту в Севастополі.
На ньому видно, що після того, як з будівлі уже йшов дим, туди летіла ракета.
Раніше у Міноборони РФ запевнили, що їм вдалося збити засобами протиповітряної оборони п′ять ракет.
Також у телеграм-каналах також поширюють відео з моментом ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Криму.
О 21:25 так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що пожежники локалізували пожежу у штабі. Але ще тривають рятувальні роботи та розбір пошкоджених конструкцій.
Що передувало:
- Удень 22 вересня окупанти заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту.
- Міноборони Росії повідомило про одного зниклого безвісти військового після удару, хоча перед цим писало про одного загиблого.
- Ввечері 22 вересня з'явилося фото, де видно ракету, яка летить у штаб Чорноморського флоту в Севастополі 22 вересня.