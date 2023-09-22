Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЗМІ з’явилось фото ракети, яка летить у штаб Чорноморського флоту в Севастополі

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 вересня 2023, 21:20
У ЗМІ з’явилось фото ракети, яка летить у штаб Чорноморського флоту в Севастополі
фото Крим.Реалії

ЗМІ публікують фото, де видно ракету, яка летить у штаб Чорноморського флоту в Севастополі 22 вересня.

Джерело: Крим.Реалії, Радіо Свобода, Развожаєв в Telegram

Деталі: У розпорядженні журналістів з’явилося фото моменту удару ракет по штабу російського Чорноморського флоту в Севастополі.

Реклама:

На ньому видно, що після того, як з будівлі уже йшов дим, туди летіла ракета.

Раніше у Міноборони РФ запевнили, що їм вдалося збити засобами протиповітряної оборони п′ять ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Також у телеграм-каналах також поширюють відео з моментом ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Криму.

О 21:25 так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що пожежники локалізували пожежу у штабі. Але ще тривають рятувальні роботи та розбір пошкоджених конструкцій.

Що передувало:

  • Удень 22 вересня окупанти заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту.
  • Міноборони Росії повідомило про одного зниклого безвісти військового після удару, хоча перед цим писало про одного загиблого.
  • Ввечері 22 вересня з'явилося фото, де видно ракету, яка летить у штаб Чорноморського флоту в Севастополі 22 вересня.

Теми: КримСевастопольракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Для атаки на штаб Чорноморського флоту використовувалися ракети Storm Shadow – ЗМІ
Буданов: Україна використовуватиме танки Abrams для добре спланованих операцій
До 31 зросла кількість поранених від удару по Кременчуку – ОВА
Канада передасть Україні 50 бронемашин у наступні три роки
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: