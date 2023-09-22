У ЗМІ з’явилось фото ракети, яка летить у штаб Чорноморського флоту в Севастополі

ЗМІ публікують фото, де видно ракету, яка летить у штаб Чорноморського флоту в Севастополі 22 вересня.

Джерело: Крим.Реалії, Радіо Свобода, Развожаєв в Telegram

Деталі: У розпорядженні журналістів з’явилося фото моменту удару ракет по штабу російського Чорноморського флоту в Севастополі.

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На ньому видно, що після того, як з будівлі уже йшов дим, туди летіла ракета.

Раніше у Міноборони РФ запевнили, що їм вдалося збити засобами протиповітряної оборони п′ять ракет.

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Також у телеграм-каналах також поширюють відео з моментом ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Криму.

О 21:25 так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що пожежники локалізували пожежу у штабі. Але ще тривають рятувальні роботи та розбір пошкоджених конструкцій.

Що передувало: