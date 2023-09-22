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В СМИ появилось фото ракеты, летящей в штаб Черноморского флота в Севастополе

Татьяна ОлейникПятница, 22 сентября 2023, 21:20
В СМИ появилось фото ракеты, летящей в штаб Черноморского флота в Севастополе
фото Крым.Реалии

СМИ публикуют фото, где видна ракета, которая летит в штаб Черноморского флота в Севастополе 22 сентября.

Источник: Крым.Реалии, Радио Свобода, Развожаєв в Telegram

Детали: В распоряжении журналистов появилось фото момента удара ракет по штабу российского Черноморского флота в Севастополе.

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На нем видно, что после того, как из здания уже шел дым, туда летела ракета.

Ранее в Минобороны РФ заверили, что им удалось сбить средствами противовоздушной обороны пять ракет.

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Также в телеграмм-каналах распространяют видео с моментом ракетного удара по штабу Черноморского флота в Крыму.

В 21.25 так называемый губернатор Севастополя Михаил Розвожаев сообщил, что пожарные локализовали пожар в штабе. Но продолжаются спасательные работы и разбор поврежденных конструкций.

Что предшествовало:

  • Днем 22 сентября оккупанты заявили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота.
  • Минобороны России сообщило об одном пропавшем без вести военном после удара, хотя перед этим писало об одном погибшем.
  • Вечером в пятницу появилось фото, где видна ракета, летящая в штаб Черноморского флота в Севастополе.

Темы: КрымСевастопольракетный ударвойна
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