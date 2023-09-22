В СМИ появилось фото ракеты, летящей в штаб Черноморского флота в Севастополе
СМИ публикуют фото, где видна ракета, которая летит в штаб Черноморского флота в Севастополе 22 сентября.
Источник: Крым.Реалии, Радио Свобода, Развожаєв в Telegram
Детали: В распоряжении журналистов появилось фото момента удара ракет по штабу российского Черноморского флота в Севастополе.
На нем видно, что после того, как из здания уже шел дым, туда летела ракета.
Ранее в Минобороны РФ заверили, что им удалось сбить средствами противовоздушной обороны пять ракет.
Также в телеграмм-каналах распространяют видео с моментом ракетного удара по штабу Черноморского флота в Крыму.
В 21.25 так называемый губернатор Севастополя Михаил Розвожаев сообщил, что пожарные локализовали пожар в штабе. Но продолжаются спасательные работы и разбор поврежденных конструкций.
Что предшествовало:
- Днем 22 сентября оккупанты заявили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота.
- Минобороны России сообщило об одном пропавшем без вести военном после удара, хотя перед этим писало об одном погибшем.
- Вечером в пятницу появилось фото, где видна ракета, летящая в штаб Черноморского флота в Севастополе.