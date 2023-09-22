До 31 зросла кількість поранених від удару по Кременчуку – ОВА

У результаті ракетної атаки по Кременчуку 22 вересня постраждала 31 людина, серед них троє дітей, одна людина загинула.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram

Деталі: Лунін повідомляє про закінчення пошукових робіт на місці влучання у Кременчуку. Через російський удар поранено 31 людину, серед них троє дітей. 16 осіб у лікарні. Ще одна людина загинула.

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Пряма мова: "Внаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі. Завтра в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації".

Передісторія:

Росія вдарила ракетами по Кременчуку на Полтавщині ввечері 22 вересня.Одну ракету, за інформацією Луніна збили сили ППО. Є влучання в цивільну інфраструктуру.