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До 31 зросла кількість поранених від удару по Кременчуку – ОВА

Тетяна ОлійникП'ятниця, 22 вересня 2023, 22:42
До 31 зросла кількість поранених від удару по Кременчуку – ОВА
Вибите скло біля місця удару у Кременчуці. Фото - мер Кременчука Віталій Малецький

У результаті ракетної атаки по Кременчуку 22 вересня постраждала 31 людина, серед них троє дітей, одна людина загинула.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram

Деталі: Лунін повідомляє про закінчення пошукових робіт на місці влучання у Кременчуку. Через російський удар поранено 31 людину, серед них троє дітей. 16 осіб у лікарні. Ще одна людина загинула.

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Пряма мова: "Внаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі. Завтра в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації".

Передісторія:

  • Росія вдарила ракетами по Кременчуку на Полтавщині ввечері 22 вересня.Одну ракету, за інформацією Луніна збили сили ППО. Є влучання в цивільну інфраструктуру.

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Теми: Полтавська областьКременчукракетний удар
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