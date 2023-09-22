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До 31 выросло количество раненых от удара по Кременчугу – ОВА

Татьяна ОлейникПятница, 22 сентября 2023, 22:42
До 31 выросло количество раненых от удара по Кременчугу – ОВА
Выбитое стекло возле места удара в Кременчуге. Фото - мэр Кременчуга Виталий Малецкий

В результате ракетной атаки по Кременчугу 22 сентября пострадал 31 человек, в том числе трое детей, один человек погиб.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram

Детали: Лунин сообщает об окончании поисковых работ на месте попадания в Кременчуге. Из-за российского удара ранен 31 человек, среди них трое детей. 16 человек в больнице. Еще один человек погиб.

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Прямая речь: "В результате обстрела также пострадали окрестные здания. Завтра в городе будет работать профильная комиссия, которая обследует объекты и зафиксирует все повреждения. Люди, чье имущество пострадало, получат компенсации".

Предыстория:

  • Россия ударила ракетами по Кременчугу на Полтавщине вечером 22 сентября. Одну ракету, по информации Лунина, сбили силы ПВО. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

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Темы: Полтавская областьКременчугракетный удар
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