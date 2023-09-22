Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

До 31 выросло количество раненых от удара по Кременчугу – ОВА

Татьяна ОлейникПятница, 22 сентября 2023, 22:42
До 31 выросло количество раненых от удара по Кременчугу – ОВА
Выбитое стекло возле места удара в Кременчуге. Фото - мэр Кременчуга Виталий Малецкий

В результате ракетной атаки по Кременчугу 22 сентября пострадал 31 человек, в том числе трое детей, один человек погиб.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram

Детали: Лунин сообщает об окончании поисковых работ на месте попадания в Кременчуге. Из-за российского удара ранен 31 человек, среди них трое детей. 16 человек в больнице. Еще один человек погиб.

Реклама:

Прямая речь: "В результате обстрела также пострадали окрестные здания. Завтра в городе будет работать профильная комиссия, которая обследует объекты и зафиксирует все повреждения. Люди, чье имущество пострадало, получат компенсации".

Предыстория:

  • Россия ударила ракетами по Кременчугу на Полтавщине вечером 22 сентября. Одну ракету, по информации Лунина, сбили силы ПВО. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Полтавская областьКременчугракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием немедленно вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины

НБУ продолжил обмен мелких монет и старых банкнот до конца войны

Путин приказал экс-главе Вагнера формировать новые "добробаты" для войны

"Работаем над тем, чтобы был прогресс в вопросе о членстве в НАТО" – Зеленский

Польша отвергла обвинения Беларуси в нарушении воздушного пространства

Американская Iridium обеспечивает беспилотники ФСБ навигацией на линии фронта – расследование

Все новости...
Полтавская область
Российская ракета попала в гражданский объект Кременчуга, есть погибший и 15 раненых - ОВА
Враг ночью попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
Кабмин поддержал ротацию глав Донецкой и Полтавской обладминистраций
Последние новости
11:06
Россияне ударили по агропредприятию на Херсонщине
11:03
Россияне стягивают технику и войска в оккупированную Запорожскую область – мэр Мелитополя
10:59
Sony стремится усилить присутствие на рынке VR
10:58
инфографика60 тысяч украинцев получили ложные выплаты по программе "єПідтримка" – Опендатабот
10:33
МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием немедленно вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины
10:32
Курс валют на 29 сентября: гривна продолжает постепенно укрепляться
10:29
SpaceX получила от Космических сил США первый контракт на спутниковый интернет Starshield
10:26
фотоРоссияне ударили по Херсону: тяжелые ранения получили коммунальщики
10:19
Evergrande продал суперъяхту за $30 миллионов в рамках распродажи непрофильных активов
09:58
НБУ продолжил обмен мелких монет и старых банкнот до конца войны
Все новости...
Реклама: