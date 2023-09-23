Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вдруге цієї ночі летіли ракети: тривога була в п’яти областях

"Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 03:42
Вдруге цієї ночі летіли ракети: тривога була в п’яти областях
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

У Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Запорізькій областях була оголошена повітряна тривога, вона тривала близько 20 хвилин і вибухи було чути на Дніпропетровщині та Запоржжі.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Ракетна небезпека у областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

Реклама:

Деталі: О 3.51 пролунав відбій тривоги. Місцеві пабліки повідомили про вибухи у Дніпрі і Запоріжжі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ракетний ударповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
ракетний удар
Росія атакувала цієї ночі Одещину ракетами "Онікс"
Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб
Одещину окупанти атакували ракетами – повітряники
Останні новини
14:25
Військова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: