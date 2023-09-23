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Вдруге цієї ночі летіли ракети: тривога була в п’яти областях

"Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 03:42
Вдруге цієї ночі летіли ракети: тривога була в п’яти областях
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

У Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Запорізькій областях була оголошена повітряна тривога, вона тривала близько 20 хвилин і вибухи було чути на Дніпропетровщині та Запоржжі.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Ракетна небезпека у областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"

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Деталі: О 3.51 пролунав відбій тривоги. Місцеві пабліки повідомили про вибухи у Дніпрі і Запоріжжі.

Передісторія:

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Теми: ракетний ударповітряна тривога
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