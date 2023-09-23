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Второй раз этой ночью летели ракеты: тревога была в пяти областях

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 03:42
Второй раз этой ночью летели ракеты: тревога была в пяти областях
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

В Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях была объявлена воздушная тревога, продолжавшаяся около 20 минут, и взрывы были слышны на Днепропетровщине и Запорожье.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

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Детали: В 3.51 раздался отбой тревоги. Местные паблики сообщили о взрывах в Днепре и Запорожье.

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Темы: ракетный ударвоздушная тревога
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