Росія атакувала цієї ночі Одещину ракетами "Онікс"

У ніч на 23 вересня Одещина зазнала ракетного удару. Армія РФ застосовувала ракети "Онікс".

Джерело: начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Єдині новини", "Суспільне"

Пряма мова: "Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає".

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