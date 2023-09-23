Росія атакувала цієї ночі Одещину ракетами "Онікс"
Субота, 23 вересня 2023, 07:07
У ніч на 23 вересня Одещина зазнала ракетного удару. Армія РФ застосовувала ракети "Онікс".
Джерело: начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Єдині новини", "Суспільне"
Пряма мова: "Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає".
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Передісторія:
- У південних областях України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Вона тривала близько 15 хвилин. Ракети прямували в Одеську область.