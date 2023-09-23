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Росія атакувала цієї ночі Одещину ракетами "Онікс"

"Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 07:07
Росія атакувала цієї ночі Одещину ракетами Онікс
Протикорабельна ракета "Онікс", фото: armedman.ru

У ніч на 23 вересня Одещина зазнала ракетного удару. Армія РФ застосовувала ракети "Онікс".

Джерело: начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі "Єдині новини", "Суспільне"

Пряма мова: "Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає".

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Теми: Одеська областьракетний удар
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