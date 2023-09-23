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Россия атаковала этой ночью Одесскую область ракетами "Оникс"

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 07:07
Россия атаковала этой ночью Одесскую область ракетами Оникс
Противокорабельная ракета "Оникс", фото: armedman.ru

В ночь на 23 сентября Одесская область подверглась ракетному удару. Армия РФ применяла ракеты "Оникс".

Источник: начальник пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире "Единые новости", "Суспільне"

Прямая речь: "Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области, но это открытая территория. Критических разрушений и травмированных нет".

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Темы: Одесская областьракетный удар
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