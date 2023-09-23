Цієї ночі над Дніпропетровщиною збили 12 "Шахедів": пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури
Субота, 23 вересня 2023, 07:43
У ніч на 23 вересня в небі над Дніпропетровщиною ПвК "Схід" збило 12 ворожих БпЛА "Шахед" - уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Деталі: У Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки понівечили дві АЗС та світлофор. Зайнялася суха трава. Полум'я рятувальники приборкали. Люди не постраждали.
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За інформацією Лисака, не припиняється терор Нікопольщини. На Марганець агресор скинув боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді вгатив з важкої артилерії.
Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили.
Побиті 5 господарських споруд та газогін. Загиблих і постраждалих немає.
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Передісторія:
- У ніч на суботу групи ворожих ударних безпілотників атакували з кількох напрямків.