Этой ночью над Днепропетровской областью сбили 12 "Шахедов": поврежден объект критической инфраструктуры
Суббота, 23 сентября 2023, 07:43
В ночь на 23 сентября в небе над Днепропетровщиной ППК "Восток" сбило 12 вражеских БПЛА "Шахед" - обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Детали: В Новоалександровской громаде Днепровского района обломки изуродовали две АЗС и светофор. Загорелась сухая трава. Пламя спасатели укротили. Люди не пострадали.
Реклама:
По информации Лысака, не прекращается террор Никопольщины. На Марганец агрессор сбросил боеприпас с беспилотника. По Червоногригорьевской громаде ударил из тяжелой артиллерии.
Разбиты 10 частных домов. В одном из них загорелась крыша. Огонь потушили.
Разбиты 5 хозяйственных построек и газопровод. Погибших и пострадавших нет.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- В ночь на субботу группы вражеских ударных беспилотников атаковали с нескольких направлений.