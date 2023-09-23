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Этой ночью над Днепропетровской областью сбили 12 "Шахедов": поврежден объект критической инфраструктуры

"Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 07:43
Этой ночью над Днепропетровской областью сбили 12 Шахедов: поврежден объект критической инфраструктуры
фото главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram

В ночь на 23 сентября в небе над Днепропетровщиной ППК "Восток" сбило 12 вражеских БПЛА "Шахед" - обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: В Новоалександровской громаде Днепровского района обломки изуродовали две АЗС и светофор. Загорелась сухая трава. Пламя спасатели укротили. Люди не пострадали.

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По информации Лысака, не прекращается террор Никопольщины. На Марганец агрессор сбросил боеприпас с беспилотника. По Червоногригорьевской громаде ударил из тяжелой артиллерии. 

Разбиты 10 частных домов. В одном из них загорелась крыша. Огонь потушили. 

Разбиты 5 хозяйственных построек и газопровод. Погибших и пострадавших нет.

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Темы: Днепропетровская областьШахедбеспилотники
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