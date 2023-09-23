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Групи ворожих ударних безпілотників атакували з кількох напрямків

"Українська правда"Субота, 23 вересня 2023, 04:16
Групи ворожих ударних безпілотників атакували з кількох напрямків
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У ніч на 22 вересня групи ворожих безпілотників зафіксували на Дніпропетровщині та Харківщині, а згодом Херсонській та Миколаївській областях. У Дніпрі було чути звуки вибухів.

Джерело: Повітряні сили, "Суспільне"

Дослівно: "Дніпро, Павлоград – перебувайте в укриттях. Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!"

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Деталі: За інформацією військових, безпілотники з Харківщини рухається у бік Полтави. 

Оголошена тривога у Херсонській та Миколаївській областях.

О 4.27 Повітряні сили зафіксували чергові групи "Шахедів" - оголошена тривога у Запорізькій та Полтавській областях.

ВІДЕО ДНЯ

У Дніпрі було чути звуки вибухів.

О 6.18 відбувся відбій повітряних тривог.

Зранку стало відомо, що в небі над Дніпропетровщиною ПвК "Схід" збило 12 ворожих БпЛА "Шахед".

Карта повітряних тривог станом на 4.30
Карта повітряних тривог станом на 4.30

Теми: безпілотникиДніпропетровська областьХарківська область
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