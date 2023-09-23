Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"

Уночі 23 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131, з них 14 збиті.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 з 15 запущених на Україну "Шахедів".

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За даними військових, вони летіли із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Напрямок удару – Запоріжжя, Дніпропетровщина.

Нагадаємо: У ніч на 23 вересня в небі над Дніпропетровщиною ПвК "Схід" збило 12 ворожих БпЛА "Шахед" - уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.