Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
Субота, 23 вересня 2023, 09:49
Уночі 23 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131, з них 14 збиті.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 з 15 запущених на Україну "Шахедів".
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За даними військових, вони летіли із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ).
Напрямок удару – Запоріжжя, Дніпропетровщина.
Нагадаємо: У ніч на 23 вересня в небі над Дніпропетровщиною ПвК "Схід" збило 12 ворожих БпЛА "Шахед" - уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.
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