Силы ПВО ночью отработали по 14 из 15 российских "Шахедов"

Ночью 23 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 15-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131, из них 14 сбиты.

Источник: Воздушные силы

Детали: Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 14 из 15 запущенных на Украину "Шахедов".

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По данным военных, они летели с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ).

Направление удара - Запорожье, Днепропетровская область.

Напомним: В ночь на 23 сентября в небе над Днепропетровщиной ППК "Восток" сбило 12 вражеских БПЛА "Шахед" - обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.