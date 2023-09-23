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У Севастополі нова ракетна атака: вила сирена, окупанти закликали людей шукати укриття

Роман ПетренкоСубота, 23 вересня 2023, 09:56
У Севастополі нова ракетна атака: вила сирена, окупанти закликали людей шукати укриття
Севастополь уранці 23 вересня, фото із соцмереж

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про ракетну небезпеку, закликаючи людей не підходити до вікон і використовувати укриття.

Джерело: Развожаєв у Telegram

Деталі: Місцеві жителі та ЗМІ повідомляють про сирену, яка виє в Севастополі.

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Так звана "влада" повідомляє про ракетну атаку.

Мешканців закликають закрити вікна і не підходити до них, а також сховатися в кімнаті з несучими стінами, сівши на підлогу біля несучої стіни якомога далі від вікна.

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Людей також просять виходити з автомобілів, перекривати газ, не використовувати ліфти тощо.

Передісторія: Окупанти раніше 23 вересня заявляли про вибухи в Севастополі, нібито працювала ППО, а з неба падали уламки ракет.

Теми: СевастопольКримокупаціяракетний удар
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