У Севастополі нова ракетна атака: вила сирена, окупанти закликали людей шукати укриття

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про ракетну небезпеку, закликаючи людей не підходити до вікон і використовувати укриття.

Джерело: Развожаєв у Telegram

Деталі: Місцеві жителі та ЗМІ повідомляють про сирену, яка виє в Севастополі.

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Так звана "влада" повідомляє про ракетну атаку.

Мешканців закликають закрити вікна і не підходити до них, а також сховатися в кімнаті з несучими стінами, сівши на підлогу біля несучої стіни якомога далі від вікна.

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Людей також просять виходити з автомобілів, перекривати газ, не використовувати ліфти тощо.

Передісторія: Окупанти раніше 23 вересня заявляли про вибухи в Севастополі, нібито працювала ППО, а з неба падали уламки ракет.