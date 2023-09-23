Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Севастополі нова ракетна атака: вила сирена, окупанти закликали людей шукати укриття

Роман ПетренкоСубота, 23 вересня 2023, 09:56
У Севастополі нова ракетна атака: вила сирена, окупанти закликали людей шукати укриття
Севастополь уранці 23 вересня, фото із соцмереж

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомляє про ракетну небезпеку, закликаючи людей не підходити до вікон і використовувати укриття.

Джерело: Развожаєв у Telegram

Деталі: Місцеві жителі та ЗМІ повідомляють про сирену, яка виє в Севастополі.

Реклама:

Так звана "влада" повідомляє про ракетну атаку.

Мешканців закликають закрити вікна і не підходити до них, а також сховатися в кімнаті з несучими стінами, сівши на підлогу біля несучої стіни якомога далі від вікна.

ВІДЕО ДНЯ

Людей також просять виходити з автомобілів, перекривати газ, не використовувати ліфти тощо.

Передісторія: Окупанти раніше 23 вересня заявляли про вибухи в Севастополі, нібито працювала ППО, а з неба падали уламки ракет.

Теми: СевастопольКримокупаціяракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київ відповів Орбану: Україна не змінювала межі своєї території 

СБУ назвала російського перевізника дронів Shahed із Ірану

фотоНамагалася з’їсти долари при затриманні: медики вимагали гроші за оформлення інвалідності

Литовська компанія модернізувала літак президента України

фотоЗеленський із рабинами вшанували жертв Бабиного Яру

"Диверсанти елітного спецназу РФ": ДБР і СБУ представили розслідування вибухів на складі ЗСУ у 2015 році

Усі новини...
"Крабовая ловушка": ССО навели ракети на штаб ЧФ РФ під час наради керівників
Росіяни не можуть змиритися з втратою позицій біля Андріївки – Генштаб
У Севастополі вибухи, з неба падають уламки ракети - окупанти
США просить Польщу пояснити заяву про "припинення поставок зброї Україні" – ЗМІ
Останні новини
17:02
Норвегія не пускатиме авто з російськими номерами
16:47
Путін підписав указ про призов в армію 130 тисяч росіян
16:45
фотоУ Норвегії на дворі будинку родина знайшла артефакти часів вікінгів
16:43
Інтервали між поїздами київського метро зменшать
16:32
фотоПід Києвом у двох чоловіків знайшли російській ЗРК "Тор" з боєприпасами
16:30
Швейцарія виділяє 103,5 млн євро на розмінування в Україні протягом 4 років
16:26
Окупанти Севастополя сподіваються, що посилення ППО захистить їх від ударів
16:01
Україна підписала близько 20 угод та меморандумів з французькими оборонними виробниками
15:44
Уже майже 93 тисячі вірмен залишили Карабах, ЄС виступив із заявою
15:36
На Дніпропетровщині довічно ув’язнили чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку
Усі новини...
Реклама: