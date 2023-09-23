В Севастополе новая ракетная атака: выла сирена, оккупанты призывали людей искать укрытия
Суббота, 23 сентября 2023, 09:56
Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщает о ракетной опасности, призывая людей не подходить к окнам и использовать укрытия.
Источник: Развожаев в Telegram
Детали: Местные жители и СМИ сообщают о сирене, которая воет в Севастополе.
Реклама:
Так называемые "власти" сообщают о ракетной атаке.
Жителей призывают закрыть окна и не подходить к ним, а также укрыться в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены подальше от окна.
ВИДЕО ДНЯ
Людей также просят выходить из автомобилей, перекрывать газ, не использовать лифты и т.д.
Предыстория: Оккупанты ранее 23 сентября заявляли о взрывах в Севастополе, якобы работала ПВО, а с неба падали обломки ракет.