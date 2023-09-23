В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії звернуло увагу на порівняно швидкий темп зміни командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: зведення розвідки, "Європейська правда"

Деталі: Йдеться про 247-й гвардійський десантно-штурмовий полк збройних сил Росії. Його останній командир полковник Василь Попов, імовірно, загинув на Оріхівському напрямку на початку вересня 2023 року.

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Лише за кілька тижнів до цього – у серпні 2023 року – подав у відставку його попередник, полковник Петро Попов.

"Незалежні російські ЗМІ стверджують, що він зробив це на знак протесту проти того, що військові не змогли повернути тіла загиблих росіян", – ідеться у зведенні британської розвідки.

Крім того, нагадується там, у перші тижні вторгнення під Миколаєвом загинув тодішній командир 247-го полку полковник Костянтин Зізевський.

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"Досвід 247-го полку підкреслює надзвичайне виснаження і високий рівень плинності кадрів у російських збройних силах, задіяних в Україні, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів", – підсумовується у зведенні.

Нагадаємо: Раніше розвідка Британії розповіла про дефіцит робочої сили в необоронних галузях РФ через війну та про те, що РФ вербує на війну мігрантів з Центральної Азії, щоб закрити втрати.