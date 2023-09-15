Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні загинув командир елітного російського полку

"Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 03:37
В Україні загинув командир елітного російського полку
Фото ілюстративне Сurrenttime

Під час бою в Україні загинув командир російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку Василь Попов.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на повідомлення російських військових

Деталі: Експерти припускають, що ймовірно Василь Попов у серпні або вересні змінив Петра Попова на посаді командира 247-го полку ВДВ.  

Реклама:

Василь Попов є другим командиром 247-го полку, який загинув під час бойових дій в Україні.

Підрозділи 247-го полку діють в районі кордону Донецько-Запорізької області. 

ISW раніше оцінював, що відносно елітні сили ДШП проводять обмежені контратаки на критичних ділянках фронту. Смерть Василя Попова підтверджує оцінку ISW про те, що контратаки, ймовірно, ще більше послаблять ці підрозділи.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Інший командир цього полку, полковник Костянтин Зізевський загинув навесні 2022 року.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
війна
Втрати росіян перевалили за 271 тисячу військових
Росіяни поцілили у транспортний об’єкт на Нікопольщині
ЗСУ штурмом взяли Андріївку і мають успіх поблизу Кліщіївки на Донеччині − Генштаб
Останні новини
11:08
Президентка Грузії відмовилась позбавляти громадянства ексгенпрокурора з паспортом РФ
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
09:46
Вчені виявили у медуз здатність до навчання – дослідження
Усі новини...
Реклама: