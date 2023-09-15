В Україні загинув командир елітного російського полку

Під час бою в Україні загинув командир російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку Василь Попов.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на повідомлення російських військових

Деталі: Експерти припускають, що ймовірно Василь Попов у серпні або вересні змінив Петра Попова на посаді командира 247-го полку ВДВ.

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Василь Попов є другим командиром 247-го полку, який загинув під час бойових дій в Україні.

Підрозділи 247-го полку діють в районі кордону Донецько-Запорізької області.

ISW раніше оцінював, що відносно елітні сили ДШП проводять обмежені контратаки на критичних ділянках фронту. Смерть Василя Попова підтверджує оцінку ISW про те, що контратаки, ймовірно, ще більше послаблять ці підрозділи.

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Передісторія:

Інший командир цього полку, полковник Костянтин Зізевський загинув навесні 2022 року.