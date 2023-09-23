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В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 23 сентября 2023, 10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
фото: минобороны рф

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании обратило внимание на сравнительно быстрый темп смены командиров одного из самых престижных воздушно-десантных полков России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: сводка разведки, "Европейская правда"

Детали: Речь идет о 247-м гвардейском десантно-штурмовом полку вооруженных сил России. Его последний командир полковник Василий Попов, вероятно, погиб на Ореховском направлении в начале сентября 2023 года.

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Всего за несколько недель до этого – в августе 2023 года – подал в отставку его предшественник, полковник Петр Попов.

"Независимые российские СМИ утверждают, что он сделал это в знак протеста против того, что военные не смогли вернуть тела погибших россиян", – говорится в сводке британской разведки.

Кроме того, напоминается там, в первые недели вторжения под Николаевом погиб тогдашний командир 247-го полка полковник Константин Зизевский.

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"Опыт 247-го полка подчеркивает чрезвычайное истощение и высокий уровень текучести кадров в российских вооруженных силах, задействованных в Украине, даже среди относительно высокопоставленных офицеров", – подытоживается в сводке.

Напомним: Ранее разведка Британии рассказала о дефиците рабочей силы в необоронных отраслях РФ из-за войны и, что РФ вербует на войну мигрантов из Центральной Азии, чтобы закрыть потери.

Темы: Росcияоккупациявойна
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